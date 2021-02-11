Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия вечером 10 февраля прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне.
Об этом сообщает Der Spiegel.
— Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию, — пишет Der Spiegel.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального.
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Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия вечером 10 февраля прилетела в немецкий Франкфурт-на-Майне.
Об этом сообщает Der Spiegel.
— Пока в российских СМИ распространялась версия, что жена Навального покинула родную страну из страха, в Берлине говорили о частном визите в Германию, — пишет Der Spiegel.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального.