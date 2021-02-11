По состоянию на 10:00 11 февраля в Николаевской области зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26746 (+63)

Первомайск - 1331 (1);

Южноукраинск - 1363 (+6);

Вознесенск - 973;

Очаков - 675 (+2)

Арбузинский район - 433;

Баштанский район - 581;

Березанский район - 502 (+3)

Братский район - 349;

Березнеговатский район - 235;

Веселиновский район - 372;

Витовский район - 1468 (+3)

Вознесенский район - 337;

Врадиевский район - 309;

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 341;

Казанковский район - 443;

Кривоозерский район - 275 (+3)

Николаевский район - 546;

Новобугский район - 354;

Новоодесский район - 862 (+4)

Очаковский район - 332 (+1)

Первомайский район - 482 (+1)

Снигиревский район - 436.

Заболевание COVID-19 установлен в 1648 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 619, всего выздоровели - 31214. Умерло всего от последствий COVID-19 - 727, за сутки - 2.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 428 человек, методом ИФА - 470.

Напомним, в Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.