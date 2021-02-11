По состоянию на 10:00 11 февраля в Николаевской области зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1648 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 619, всего выздоровели - 31214. Умерло всего от последствий COVID-19 - 727, за сутки - 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 428 человек, методом ИФА - 470.
Напомним, в Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
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По состоянию на 10:00 11 февраля в Николаевской области зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1648 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 619, всего выздоровели - 31214. Умерло всего от последствий COVID-19 - 727, за сутки - 2.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 428 человек, методом ИФА - 470.
Напомним, в Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.