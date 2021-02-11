Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Решение принято 11 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает РБК-Украина.
Суд установил, что соответствующее решение КГГА было незаконным.
– Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», - говорится в сообщении.
Иск в суд подала организация «Общественный контроль и порядок».
Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Напомним, в агусте 2016 года в Киеве Московский проспект официально стал проспектом Бандеры.
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Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Решение принято 11 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает РБК-Украина.
Суд установил, что соответствующее решение КГГА было незаконным.
– Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», - говорится в сообщении.
Иск в суд подала организация «Общественный контроль и порядок».
Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.
Напомним, в агусте 2016 года в Киеве Московский проспект официально стал проспектом Бандеры.