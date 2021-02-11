После ухода Дональда Трампа с поста президента США его аккаунт в Twiiter все равно не разблокируют.

Об этом в интервью CNBC рассказал финансовый директор Twitter Нед Сегал.

CEO директор Twitter говорит, что экс-президенту США Дональду Трампу не разрешат вернуться в социальную сеть даже, если он будет баллотироваться на следующих выборах в 2024 году.

— Наша политика работает так: когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы, независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или государственным должностным лицом, - подчеркнул Нед Сегал.

Напомним, личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump навсегда заблокирован в Twitter в связи с высоким риском дальнейшего подстрекательства к насилию.