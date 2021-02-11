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Верховный суд Пакистана запретил выносить смертный приговор людям с серьезными психическими заболеваниями, особенно тем, кто не понимает характер наказания.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Суд принял решение на основании иска трех заключенных с психическими расстройствами.
– Мы считаем, что если осужденный из-за психического заболевания окажется неспособным понять доводы и причину своего наказания, то приведение в исполнение смертного приговора не будет соответствовать целям правосудия, - говорится в сообщении Верховного суда.
В Пакистане находится крупнейшая в мире камера смертников. Уголовный кодекс Пакистана предусматривает смертную казнь за более 33 преступления от убийства, группового изнасилования и похищения людей до богохульства и супружеской неверности.
Согласно ежегодному отчету правозащитной организации Amnesty International о применении смертной казни, в 2019 году суды Пакистана вынесли более 630 смертных приговоров — это 27,3% от всех смертных приговоров в мире за тот год (4 225).
Правозащитные группы приветствовали решение, поскольку оно защищает права уязвимых слоев населения.
– Решение знаменует собой новую главу в судебной практике по обращению с психически больными заключенными. В нем смещается акцент с карательного правосудия на реабилитационную помощь, - сказала адвокат трех заключенных.
Напомним, в тюрьме Терре-Хот, американский штат Индиана, впервые за последние 68 лет казнили женщину - Лизу Монтгомери.
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Верховный суд Пакистана запретил выносить смертный приговор людям с серьезными психическими заболеваниями, особенно тем, кто не понимает характер наказания.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Суд принял решение на основании иска трех заключенных с психическими расстройствами.
– Мы считаем, что если осужденный из-за психического заболевания окажется неспособным понять доводы и причину своего наказания, то приведение в исполнение смертного приговора не будет соответствовать целям правосудия, - говорится в сообщении Верховного суда.
В Пакистане находится крупнейшая в мире камера смертников. Уголовный кодекс Пакистана предусматривает смертную казнь за более 33 преступления от убийства, группового изнасилования и похищения людей до богохульства и супружеской неверности.
Согласно ежегодному отчету правозащитной организации Amnesty International о применении смертной казни, в 2019 году суды Пакистана вынесли более 630 смертных приговоров — это 27,3% от всех смертных приговоров в мире за тот год (4 225).
Правозащитные группы приветствовали решение, поскольку оно защищает права уязвимых слоев населения.
– Решение знаменует собой новую главу в судебной практике по обращению с психически больными заключенными. В нем смещается акцент с карательного правосудия на реабилитационную помощь, - сказала адвокат трех заключенных.
Напомним, в тюрьме Терре-Хот, американский штат Индиана, впервые за последние 68 лет казнили женщину - Лизу Монтгомери.