Об этом передает The Wall Street Journal.

Примерно 90 человек госпитализировали с симптомами, похожими на COVID-19, еще в октябре 2019 года. Эксперты ВОЗ настаивают, чтобы китайские ученые продолжили делать для этих людей тесты на антитела, чтобы определить, распространялся ли новый вирус еще до декабря 2019 года.

ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать.

Члены команды ВОЗ, приехавшей в Ухань изучать происхождение вируса, призывают проводить разнообразные тесты, в частности, на образцах крови из банков крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй. Вероятно, это поможет установить, существовала ли уже тогда инфекция.