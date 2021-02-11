По данным опроса КМИС, в рейтинге партий «Европейская солидарность» вышла в лидеры, хотя ее отрыв от ближайших конкурентов находится в пределах статистической погрешности.

Результаты опроса свидетельствуют, что за «ЕС» отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. «Оппозиционная платформа» — За жизнь поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию «Слуга народа» — 10,5% и 15,5%.

В КМИС отметили, что четвертая партия в рейтинге — ВО «Батькивщина» — минимально отстает от формальных лидеров и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, которая формально занимает третье место в рейтинге. По данным опроса политсилу поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Далее идут «Сила и честь» (4,3% и 6,3%) и «Радикальная партия» (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера «Партия Шария» (2,6% и 3,9%), «Голос» (2,5% и 3,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (2,1% и 3,2%).