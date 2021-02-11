По данным опроса КМИС, в рейтинге партий «Европейская солидарность» вышла в лидеры, хотя ее отрыв от ближайших конкурентов находится в пределах статистической погрешности.
Результаты опроса свидетельствуют, что за «ЕС» отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. «Оппозиционная платформа» — За жизнь поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию «Слуга народа» — 10,5% и 15,5%.
В КМИС отметили, что четвертая партия в рейтинге — ВО «Батькивщина» — минимально отстает от формальных лидеров и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, которая формально занимает третье место в рейтинге. По данным опроса политсилу поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.
Далее идут «Сила и честь» (4,3% и 6,3%) и «Радикальная партия» (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера «Партия Шария» (2,6% и 3,9%), «Голос» (2,5% и 3,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (2,1% и 3,2%).
Социологи сообщили, что по сравнению с опросом 22 января, больше всего изменились рейтинги «ОПЗЖ» (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и «Слуги народа» (+2% среди всех и +4,3% среди тех, кто определился).
– Хотя в случае ЕС рейтинг изменился на +0,6% среди всех респондентов и +2,8% среди тех, кто определился, формально это изменение в пределах погрешности (поэтому в этом случае можно говорить лишь об определенной тенденции), — отметили в КМИС.
Опрос проводился 5−7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.
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По данным опроса КМИС, в рейтинге партий «Европейская солидарность» вышла в лидеры, хотя ее отрыв от ближайших конкурентов находится в пределах статистической погрешности.
Результаты опроса свидетельствуют, что за «ЕС» отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. «Оппозиционная платформа» — За жизнь поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию «Слуга народа» — 10,5% и 15,5%.
В КМИС отметили, что четвертая партия в рейтинге — ВО «Батькивщина» — минимально отстает от формальных лидеров и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, которая формально занимает третье место в рейтинге. По данным опроса политсилу поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.
Далее идут «Сила и честь» (4,3% и 6,3%) и «Радикальная партия» (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера «Партия Шария» (2,6% и 3,9%), «Голос» (2,5% и 3,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (2,1% и 3,2%).
Социологи сообщили, что по сравнению с опросом 22 января, больше всего изменились рейтинги «ОПЗЖ» (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и «Слуги народа» (+2% среди всех и +4,3% среди тех, кто определился).
– Хотя в случае ЕС рейтинг изменился на +0,6% среди всех респондентов и +2,8% среди тех, кто определился, формально это изменение в пределах погрешности (поэтому в этом случае можно говорить лишь об определенной тенденции), — отметили в КМИС.
Опрос проводился 5−7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.