Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Йоширо Мори уходит в отставку на фоне обвинений в сексизме после высказываний в отношении женщин из состава комитета.

Об этом пишет TheБабель.

Шквал критики в адрес 83-летнего Мори возник после заседания оргкомитета 3 февраля, на котором обсуждалось увеличение числа женщин в составе совета директоров. Мори заявил, что женщины на заседаниях соперничают и долго выступают, затягивая совещания.

— Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает, - сказал Йоширо Мори.

На следующий день Йоширо Мори извинился за свои слова, а Международный олимпийский комитет вскоре назвал инцидент исчерпанным, но в стране к тому времени началась кампания за отставку Йоширо Мори.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти, как запланировано, – летом 2021 года, запасного плана на этот счет нет.