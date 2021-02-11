Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко обратилась к главе Николаевской облгосадминистрации Виталию Киму из-за холода и плохого качества питания в школах и детских садах Еланецкого района.

Текст обращения, копия которого также направлена Еланецкому поселковому главе, депутат опубликовала на своей странице в Facebook.

Татьяна Демченко отметила, что из-за низкого температурного режима или отсутствия тепла в целом дети не могут нормально посещать школы и детсады.

Татьяна Демченко указывает, что глава Еланецкого поселкового совета заявляет, что проблема с отоплением в школах связана то ли в реформированием органов местного самоуправления, то ли с коронавирусом, то с плохой погодой. Депутат сообщила, что с начала года дети учились всего несколько дней, а в ряде школ - вообще не учатся По ее словам, после последнего подключения к газоснабжению 4 февраля - во всех школах холодно.

Кроме того, еще одной проблемой является питание школьников за счет бюджета.

— От полноценного питания только название - одно блюда тщательно размазано по тарелке, как в сказке про журавля и лисицу. Если сравнить нормы питания детей, то сейчас они в 2 - 3 раза ниже в школах, чем в детсадах. А на питание детей к школах выделен мизер - всего 24 гривны на одного ребенка, согласно решения сессии поселкового совета, - заявила Татьяна Демченко.

К тому же, по ее словам, закупки продуктов питания для школ и дошкольных учреждений районное отделение образования осуществляют не прозрачно и по завышенным ценам.

Также Татьяна Демченко в своем обращении к губернатору заявила об отсутствии работы с детьми в секциях и кружках из-за недостаточного финансирования.

— Досадно констатировать, что в то время, когда государство выделяет 100% необходимых средств по защищенным статьям на содержание школ и дошкольных учреждений, а в бюджете Еланецкого поселкового совета только свободных остатков по состоянию на 1 января 2021 года больше, чем 11 миллионов гривен - мы имеем такое отношение к детям. Возникает вопрос - так зачем же власть так преступно экономит на детях? Ведь и зарплаты и премиальные у наших Еланецких чиновников зашваливают, - заявила Татьяна Демченко.

В связи с этим, она попросила главу Николаевской ОГА срочно предпринять меры для обеспечения оптимального температурного режима во всех школах и детсадах Еланецкого района, решить проблему с организацией сбалансированного и полноценного питания детей в школах и детсадах, обеспечить осуществление оптовых закупок продуктов питания для детей и освещение информации об этих закупках на сайте Еланецкого поселкового совета, организовать проведение работы в кружках и секциях в школах района.

Ранее сообщалось, что Татьяна Демченко заявила, что в школах и садах Еланецкого района по решению местных властей намеренно отключали отопление ради экономии средств.