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Накануне Евро-2020 УЕФА и TikTok объявили о начале сотрудничества.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Впервые цифровая развлекательная платформа спонсирует крупный международный турнир УЕФА.
– УЕФА запустит официальный аккаунт в TikTok с целью вдохновить и порадовать миллионы футбольных фанатов по всему миру историческим и современным видеоматериалом, а также эксклюзивным закулисным контентом. Партнерство также включает в себя права на спонсорство трансляций матчей Евро-2020, которые будут показывать европейские каналы вещания", - говорится в пресс-релизе. Мы рады приветствовать в качестве партнера Евро-2020 компанию, которая за последний год стала одной из самых обсуждаемых развлекательных мобильных платформ. В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы показать болельщикам по всему миру новый уникальный способ взаимодействия с чемпионатом Европы по футболу, который дает им возможность общаться и делиться своей страстью к одному из ведущих событий в мире спорта, - добавил директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.
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Накануне Евро-2020 УЕФА и TikTok объявили о начале сотрудничества.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Впервые цифровая развлекательная платформа спонсирует крупный международный турнир УЕФА.
– УЕФА запустит официальный аккаунт в TikTok с целью вдохновить и порадовать миллионы футбольных фанатов по всему миру историческим и современным видеоматериалом, а также эксклюзивным закулисным контентом. Партнерство также включает в себя права на спонсорство трансляций матчей Евро-2020, которые будут показывать европейские каналы вещания", - говорится в пресс-релизе. Мы рады приветствовать в качестве партнера Евро-2020 компанию, которая за последний год стала одной из самых обсуждаемых развлекательных мобильных платформ. В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы показать болельщикам по всему миру новый уникальный способ взаимодействия с чемпионатом Европы по футболу, который дает им возможность общаться и делиться своей страстью к одному из ведущих событий в мире спорта, - добавил директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.