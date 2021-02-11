Воздержаться от политических преследований представителей оппозиции призывает Зеленского в своей резолюции Европейский парламент.

В тексте документа неоднократно отмечается, что власть в Украине должна прекратить сомнительную практику давления на оппонентов и использование с этой целью силовых структур и судов, сообщает 5 канал.

Европарламент, в частности, «решительно призывает украинские власти воздержаться от предыдущей печально известной практики относительно политически мотивированных судебных дел; в связи с этим подчеркивает, что разногласия в политических вопросах должны решаться на площадках соответствующих политических форумов, а не в судебных инстанциях».

В Европарламенте также призывают «украинскую власть продолжить и ускорить реформу судебной системы с тем, чтобы не подрывать работу новосозданных антикоррупционных институтов, воздерживаться от политически мотивированных судебных процессов и инструментализации судебной власти против политических оппонентов, а также завершить формирование юридических основ для борьбы против организованной преступности».

В июне прошлого года в Европарламенте уже предостерегали Зеленского от политических преследований лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко. В частности, о том, что дело Петра Порошенко будет под пристальным наблюдением со стороны Европейского парламента, говорилось в специальном заявлении, которое подписали председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Витольд Ващиковский, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Андрюс Кубилюс и вице–председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом Траян Басеску.

Тогда же политические преследования Порошенко осудили лидеры европейских стран, которые приняли участие во встрече Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

— ЕНП очень обеспокоена политическими делами против бывшего президента Порошенко. Обвинения не должны напоминать политически мотивированных преследований, а также не могут быть политически мотивированными против отдельных политических оппонентов. Украина не должна упустить шанс взять на себя обязательства по своей программе реформ. ЕНП поддержит Украину на этом пути, – написал в Twitter президент ЕНП Дональд Туск.

В защиту Петра Порошенко также выступили Посольство США и Канады, бывший Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, президент Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе Петер Ван Прааг, бывший премьер–министр Швеции Карл Бильдт, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс, бывший президент Польши Александр Квасневский.