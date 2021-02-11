Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.
Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Европейская правда.
Так Шмыгаль прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС может снять санкции с сына экс-президента Виктора Януковича Александра, а также нескольких других чиновников его режима.
— Европа остается на твердых непреклонных позициях относительно поддержки Украины, в частности в санкционный политике, - сказал Денис Шмыгаль.
— Относительно отдельных физических лиц - там, где санкции сыграли свою роль, где средства или ценности, которые были украдены, возвращены, там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, и диалог об этом ведется между Украиной и ЕС абсолютно на профессиональном уровне, и на уровне законодательном в полной мере, - добавил глава правительства.
В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников.
Это Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на год - до 6 марта 2021 года.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что санкции в отношении большинства соратников бывшего президента Виктора Януковича уже не имеют веса.
Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщает Европейская правда.
Так Шмыгаль прокомментировал сообщения СМИ о том, что ЕС может снять санкции с сына экс-президента Виктора Януковича Александра, а также нескольких других чиновников его режима.
— Европа остается на твердых непреклонных позициях относительно поддержки Украины, в частности в санкционный политике, - сказал Денис Шмыгаль.
— Относительно отдельных физических лиц - там, где санкции сыграли свою роль, где средства или ценности, которые были украдены, возвращены, там санкции могут завершать свое действие, но это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, и диалог об этом ведется между Украиной и ЕС абсолютно на профессиональном уровне, и на уровне законодательном в полной мере, - добавил глава правительства.
В марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников.
Это Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на год - до 6 марта 2021 года.
В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.