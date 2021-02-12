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Европейский парламент призвал Украину заблокировать сайт "Миротворец" как стимулирующий ненависть.
Об этом говорится в резолюции ЕП о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, принятой 11 февраля.
— Призываем власть решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, стимулирующих ненависть, и вебсайтов, таких как «Миротворец», провоцирующих напряженность в обществе и злоупотребляющих персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств, — говорится в резолюции.
Напомним, проект «Миротворец» был создан в 2014 году. На этом сайте размещается информация о лицах, названных «врагами Украины», действия которых имеют признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права».
Напомним, два года назад мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине отмечала «незаконную деятельность» сайта «Миротворец» и призывала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.
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Европейский парламент призвал Украину заблокировать сайт "Миротворец" как стимулирующий ненависть.
Об этом говорится в резолюции ЕП о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, принятой 11 февраля.
— Призываем власть решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, стимулирующих ненависть, и вебсайтов, таких как «Миротворец», провоцирующих напряженность в обществе и злоупотребляющих персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств, — говорится в резолюции.
Напомним, проект «Миротворец» был создан в 2014 году. На этом сайте размещается информация о лицах, названных «врагами Украины», действия которых имеют признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права».
Напомним, два года назад мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине отмечала «незаконную деятельность» сайта «Миротворец» и призывала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.