Европейский парламент призвал Украину заблокировать сайт "Миротворец" как стимулирующий ненависть.

Об этом говорится в резолюции ЕП о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, принятой 11 февраля.

— Призываем власть решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, стимулирующих ненависть, и вебсайтов, таких как «Миротворец», провоцирующих напряженность в обществе и злоупотребляющих персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств, — говорится в резолюции.

Напомним, проект «Миротворец» был создан в 2014 году. На этом сайте размещается информация о лицах, названных «врагами Украины», действия которых имеют признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права».

Напомним, два года назад мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине отмечала «незаконную деятельность» сайта «Миротворец» и призывала депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.