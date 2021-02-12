Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосования вместо другого народного депутата.

Как пишет РБК-Украина, подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку из группы «Довіра».

Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.

Генпрокур на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.