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Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосования вместо другого народного депутата.
Как пишет РБК-Украина, подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку из группы «Довіра».
Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.
Генпрокур на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.
— Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи, - написала она.
До этого Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против народного депутата Андрея Иванчука за «кнопкодавство».
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Офис генпрокурора по поручению главы ведомства Ирины Венедиктовой сообщил о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Рады голосования вместо другого народного депутата.
Как пишет РБК-Украина, подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку из группы «Довіра».
Это первый случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины.
Генпрокур на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, не явился и о причинах неявки не сообщил.
— Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи, - написала она.
До этого Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело против народного депутата Андрея Иванчука за «кнопкодавство».