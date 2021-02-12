На фоне пандемии COVID-19 в Японии появится министр по борьбе с одиночеством и изоляцией. Должность займет действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Есихидэ Суга, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что Тэцуси Сакамото будет совмещать работу на двух постах.

— Из-за коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры, - заявил ему Есихидэ Суга.

Кроме того, министр по борьбе с одиночеством и изоляцией должен отслеживать состояние детской бедности в Японии и координировать помощь пожилым.

Напомним, в январе 2021 года Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.