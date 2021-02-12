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На фоне пандемии COVID-19 в Японии появится министр по борьбе с одиночеством и изоляцией. Должность займет действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Есихидэ Суга, пишет РБК-Украина.
Сообщается, что Тэцуси Сакамото будет совмещать работу на двух постах.
— Из-за коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры, - заявил ему Есихидэ Суга.
Кроме того, министр по борьбе с одиночеством и изоляцией должен отслеживать состояние детской бедности в Японии и координировать помощь пожилым.
Напомним, в январе 2021 года Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
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На фоне пандемии COVID-19 в Японии появится министр по борьбе с одиночеством и изоляцией. Должность займет действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Есихидэ Суга, пишет РБК-Украина.
Сообщается, что Тэцуси Сакамото будет совмещать работу на двух постах.
— Из-за коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Я хочу, чтобы вы определили проблемы и приняли комплексные меры, - заявил ему Есихидэ Суга.
Кроме того, министр по борьбе с одиночеством и изоляцией должен отслеживать состояние детской бедности в Японии и координировать помощь пожилым.
Напомним, в январе 2021 года Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий