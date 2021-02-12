Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что Минские договоренности не могут привести к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня исполняется шестая годовщина так называемых «Минских договоренностей». Нашим западным партнерам всегда было хорошо известно скептическое и критическое отношение к этим документам с моей стороны как премьер-министра и нашей политической и дипломатической команды. В 2015 году мы не подвешивали решения и тактику Президента Украины. Не компрометировали информационно. Не наносили ударов по политическому тылу. Напротив, оказывали публичную поддержку во всех ситуациях, где этого требовал государственный интерес. Но мы всегда ясно говорили во время всех переговоров: Минские договоренности не приведут к мирному урегулированию, — отметил он.

Арсений Яценюк заявил, что договоренности в Минске — это не компромисс, а навязанная Россией единственная переговорная рамка, которая имеет целью давление и контроль над Украиной.

— Минские договоренности стали хронической проблемой нашей внешней политики. А теперь надо понимать, что такая проблема не может быть решена мгновенно. Нужна грамотная последовательность действий. Надо прежде всего отбросить иллюзии и поставить честный международный диагноз. Нынешний комплекс договоренностей по оккупированной части Донбасса не ведет к миру. Нужно провести авторитетную международную верификацию выполнения Минских договоренностей и нарушения суверенитета Украины. Эту инициативу должен выдвинуть Президент и Правительство Украины, — считает он.

Экс-премьер отметил, что нужно инициировать встречу на высшем уровне между Украиной, Соединенными Штатами, Германией, Францией и заинтересованными государствами Группы Семи для обработки комплекса совместных действий.

— Такая встреча должна завершиться видением и инициативой нового формата переговорного процесса с Россией. Этот процесс должен касаться не только Донбасса, но и Крыма. Возможно ли осуществить такой прорыв? Для этого нужна твердая политическая воля прежде всего Украины. Такова воля невозможна без объединения усилий власти и национальной оппозиции. В этом принципиальная роль принадлежит нынешней власти. Если сумеете отбросить прошлые обиды и начать в стране диалог доверия, тогда позиции нашего государства укрепятся во сто крат, — добавил он.

Ранее премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк высказался за восстановление в полном объеме субсидий для населения.