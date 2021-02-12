В Николаевской области наблюдается критическая ситуация с расчетами бытовых потребителей за природный газ. Каждый второй клиент ТОВ «Николаевгаз Сбыт» вовремя не платит за потребленный газ. Больше всего должников в крупных городах: Николаев, Вознесенск, Первомайск. В общем жители области задолжали за потребленный газ более 650 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании напомнили, что оплачивать счета за потребленный природный газ необходимо до 25 числа каждого месяца. В случае отсутствия оплаты за потребленный ресурс предприятие вынуждено взимать задолженность в судебном порядке.

«Николаевгаз Сбыт» в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами, обеспечивая бесперебойные поставки газа.

– Во время карантина предприятие продолжает стабильно обеспечивать жителей области газом, - отметил директор газоснабжающей компании Дмитрий Маслов.

Каждый потребитель должен понимать, что газ – не социальный продукт, который гарантируется государством, а рыночный продукт, за который нужно платить. Несвоевременная оплата ставит под угрозу стабильность поставок ресурса. Поскольку поставщик газа должен заблаговременно закупить газ для своих потребителей.

«Николаевгаз Сбыт» предоставляет возможность заключить договор реструктуризации долга и оформить рассрочку на оплату.

– Мы идем навстречу потребителям, имеющим задолженность за потребленный природный газ. Если должники не могут погасить всю сумму одним платежом, предлагаем заключить договор реструктуризации, условия которого определяются индивидуально, - говорит Дмитрий Маслов.

Для заключения договора реструктуризации необходимо обратиться в один из Центров обслуживания клиентов, имея при себе паспорт и идентификационный код, и сделать первый взнос.

Напоминаем, оплатить потребленный газ можно с помощью онлайн-сервисов: