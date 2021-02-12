Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ» — 15 декабря в эфире бывший премьер-министр Николай Азаров рассказывал о «гражданской войне» в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Николай Азаров был гостем в программе «Марафон». Он вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие военных России в вооруженном конфликте на Донбассе, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований. Кроме этого, он возлагал ответственность за вооруженную агрессию России против Украины на Вооруженные силы Украины.

– Это содержит признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины, - пояснил Нацсовет.

Также в выступлении Азарова содержались ложные высказывания о том, что якобы Международный криминальный суд четко определил, что в Украине «имеет место гражданский конфликт, а в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы».