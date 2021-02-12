Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ» — 15 декабря в эфире бывший премьер-министр Николай Азаров рассказывал о «гражданской войне» в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Николай Азаров был гостем в программе «Марафон». Он вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие военных России в вооруженном конфликте на Донбассе, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований. Кроме этого, он возлагал ответственность за вооруженную агрессию России против Украины на Вооруженные силы Украины.
– Это содержит признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины, - пояснил Нацсовет.
Также в выступлении Азарова содержались ложные высказывания о том, что якобы Международный криминальный суд четко определил, что в Украине «имеет место гражданский конфликт, а в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы».
Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировав право зрителей на полную и объективную информацию.
Регулятор отмечает, что Азаров — постоянный гость на канале «НАШ», и он неоднократно высказывал свою позицию о ВСУ, а значит, она известна руководству канала.
– Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние, - пояснили в Нацсовете.
Телеканал «НАШ» принадлежит семье Евгения Мураева — бывшего народного депутата от «Оппозиционного блока» (ранее Партия регионов). Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания периодически назначает на канале проверки из-за заявлений, которые звучат в эфирах. В частности, за последние два месяца на канале назначили три проверки — «НАШ» транслировал заявления представителя «ЛНР» и пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ» — 15 декабря в эфире бывший премьер-министр Николай Азаров рассказывал о «гражданской войне» в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Николай Азаров был гостем в программе «Марафон». Он вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие военных России в вооруженном конфликте на Донбассе, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований. Кроме этого, он возлагал ответственность за вооруженную агрессию России против Украины на Вооруженные силы Украины.
– Это содержит признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины, - пояснил Нацсовет.
Также в выступлении Азарова содержались ложные высказывания о том, что якобы Международный криминальный суд четко определил, что в Украине «имеет место гражданский конфликт, а в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы».
Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировав право зрителей на полную и объективную информацию.
Регулятор отмечает, что Азаров — постоянный гость на канале «НАШ», и он неоднократно высказывал свою позицию о ВСУ, а значит, она известна руководству канала.
– Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние, - пояснили в Нацсовете.
Телеканал «НАШ» принадлежит семье Евгения Мураева — бывшего народного депутата от «Оппозиционного блока» (ранее Партия регионов). Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания периодически назначает на канале проверки из-за заявлений, которые звучат в эфирах. В частности, за последние два месяца на канале назначили три проверки — «НАШ» транслировал заявления представителя «ЛНР» и пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий