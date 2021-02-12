Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы с помощью смартфонов слушают пользователей, а «умные люди» уже давно ходят с кнопочными телефонами.
Об этом Александр Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании, передает Украинская Правда.
— Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы…, - сказал он.
При этом, судя по снимкам из официальных встреч, Лукашенко пользуется продукцией Apple, в частности у него есть iMac.
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына также уличили в использовании продукции американской компании Apple, хотя в стране почти нет Интернета и долгое время нельзя было пользоваться мобильными телефонами.
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы с помощью смартфонов слушают пользователей, а «умные люди» уже давно ходят с кнопочными телефонами.
Об этом Александр Лукашенко заявил на Всебелорусском народном собрании, передает Украинская Правда.
— Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы…, - сказал он.
При этом, судя по снимкам из официальных встреч, Лукашенко пользуется продукцией Apple, в частности у него есть iMac.
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына также уличили в использовании продукции американской компании Apple, хотя в стране почти нет Интернета и долгое время нельзя было пользоваться мобильными телефонами.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий