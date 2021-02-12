Во время последних местных выборов в Украине только около 30% депутатов городского и областного советов смогли переизбраться на новый срок.

Источник: общественная сеть «Опора».

В организации посчитали, что среди 1659 депутатов областных советов только 477 были избранниками в предыдущем созыве. Таким образом, в 2020 году в областные советы переобрались только 28,75% депутатов.

Указывается, что в разных регионах Украины «успехи» у депутатов были разными. Наибольшему количеству депутатов удалось переизбраться в Ивано-Франковском областном совете, где в 2020 году депутатами стали 44% избранников из предыдущего состава. Немного скромнее показатели в Житомирском, Хмельницком и Черкасском областных советах - 37,5%.

В тоже время менее 25% депутатов переизбрались в 4 из 22 областных советов: Полтавский - 23,8%, Винницкий - 22,6%, Запорожский - 21,4% и Днепропетровский - лишь 20%.

«Опора» также проанализировала городские советы 141 города из бывшей категории «городов областного значения».

Из 5089 депутатов нынешнего созыва только 1464 (28,8%) были избранниками и в предыдущем.

В среднем 50% и более депутатов переизбрались лишь в пять городских советов: Дружковский (Донецкая область) - 55,9%, Измаильский (Одесская область) - 55,3%, Маргенецький (Днепропетровщина), Трускавецкий (Львовская область) и Очаковский (Николаев) - по 50%.

Зато менее 10% депутатов повторно выиграли выборы в четырех городах: Кривом Роге (Днепропетровская) - 9,3% (5 депутатов), Умани (Черкасская область) - 7,9% (3), Селидови (Донецкая область) - 7,7% ( 2) и Могилев-Подольском (Винницкая область) - 2,9% (только один депутат - Бзнуни Карен Буртелович).