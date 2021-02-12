Заявление, которое 29 января обнародовал Печерский суд о том, что якобы он не принимал решение по жалобе Андрея Деркача в деле против Джо Байдена и Петра Порошенко, не соответствует действительности.

Об этом пишет в блоге на Украинской правде адвокат пятого президента Игорь Головань. Он также опубликовал ящик одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.

— Что же за производство прокуроры зарегистрировали 22 января 2021 во исполнение постановления следственного судьи Печерского суда Волковой, начиная от 11 сентября 2020? – спросил Игорь Головань. — В свое время Деркач представил пеструю схему под названием DemoCorruption с портретами не только Джозефа Байдена и Петра Порошенко, но и Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джона Керри, Виктории Нуланд. Ну и Джорджа Сороса, как же без него, – объясняет Игорь Головань.

— На той схеме, хоть и мелкими буквами, но указано то же постановление следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева Волковой С.Я. №757 / 38675/20-к от 11.09.2020р. Следовательно, и постановление Печерского суда, и манипуляции с криминальными производствами являются ни чем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора, – отметил он. — Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться вслед за Деркачем и Дубинский в санкционном списке для них вполне реальна. А тот факт, что заявитель Деркач скорое закрытие уголовных производств не обжалует, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и жителей украинских властных кабинетов, – подытожил Игорь Головань.

— Торопливое заметание следов не удивляет. Ведь санкции к Деркачу символически были применены накануне удовлетворения судьей Печерского суда Волковой его жалобы. А последующее применение санкций к участникам связанной с Деркачем пророссийской сети влияния, явно заставило кое-кого в Печерском суде серьезно задуматься, – убежден адвокат Порошенко.

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