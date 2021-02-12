Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. По словам министра, по состоянию на сегодня уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.

Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Степанов подчеркнул, что украинская сторона выполнила все формальности, а сейчас начался технический процесс.

— Мы выполнили все без исключения наши формальности: перевели средства, подписали все документы. Сейчас происходит технический процесс уже непосредственно отгрузки вакцин. Даже, мы уже точно знаем, что мы получили разрешение Индии на экспорт этой вакцины. Получили все разрешения, — сказал Максим Степанов.

Министр отметил, что COVID-вакцины поступят в Украину в понедельник-среду на следующей неделе.

— Мы ожидаем. В понедельник, вторник, среду она должна быть. У нас нет поводов, чтобы это тянуть, — заявил Максим Степанов.

Как сообщалось, первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.