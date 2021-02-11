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Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.
Об этом в программе «Право на владу» рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты по поставкам вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX — 117 тысяч доз.
— Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ожидаем на следующей неделе, — сказал Виктор Ляшко.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.
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Первой в Украину может быть доставлена вакцина разработки AstraZeneca. Ее закупили за бюджетные деньги.
Об этом в программе «Право на владу» рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты по поставкам вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX — 117 тысяч доз.
— Ждем вакцину Pfizer. Но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги. Сейчас два продукта ожидаем на следующей неделе, — сказал Виктор Ляшко.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.