Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину. Разговор состоялся сегодня, 8 февраля.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

— Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины, — сказал глава Владимир Зеленский.

Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.

— Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса. Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.