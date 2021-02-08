Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину. Разговор состоялся сегодня, 8 февраля.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.
— Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины, — сказал глава Владимир Зеленский.
Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.
— Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса. Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer.
Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.
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Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину. Разговор состоялся сегодня, 8 февраля.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Зеленский и Бурла обсудили вопросы относительно заключения контракта на поставку в Украину вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.
— Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставку вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины, — сказал глава Владимир Зеленский.
Президент также проинформировал своего собеседника о планах по развертыванию вакцинации от коронавируса в Украине.
— Обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одним из наших приоритетных задач, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине специальный холодильник для хранения вакцины от коронавируса. Этот холодильник нужен для хранения вакцины Pfizer.
Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.