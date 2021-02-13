Власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом. Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на эксперта ВОЗ Доминика Дуайера, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что власти предоставили лишь пару примеров, но не все данные, что считается «стандартным для эпидемиологического расследования».

Дуайер добавил, что запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году.

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

— Я хотел бы подтвердить, что все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения, — сказал Доминик Дуайер.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения предполагают, что первые случаи коронавирусной болезни могли быть в Китае еще в октябре 2019 года — за два месяца до того, как власть официально заявила о случаях инфицирования.