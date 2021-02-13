О том, как продвигаются реформы в Украине, можно долго рассуждать и спорить, но бесспорным фактом остается то, что децентрализация на фоне многих начатых и до настоящего времени нереализованных инициатив остается наиболее успешным проектом власти. Об этом неоднократно с высоких трибун заявлял Алексей Чернышов, руководитель Минрегиона, главного ответственного за эту реформу министерства в стране.

11 февраля Европейский парламент большинством голосов одобрил доклад относительно имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. В документе говорится о достигнутом прогрессе в сфере реформ и выполнении Соглашения, а также даются рекомендации относительно дальнейших направлений сотрудничества.

«Украина как надежный международный партнер выполняет все взятые на себя обязательства. Мы стремимся к тому, чтобы наша страна была частью европейского содружества не только территориально, но и относительно ценностей, которые исповедуются. Положительная оценка наших партнеров касательно реформ – это сигнал о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Украина использовала опыт и поддержу европейских стран в таких реформах как децентрализация, поэтому ее успех был прогнозируем», – подчеркнул Министр Алексей Чернышов.

Для министра Чернышова, который имеет давние отношения с Европой и ранее имел бизнес в австрийской столице, партнерство Украины и ЕС важны не только с точки зрения работы Министерства, но и личных амбиций министра, поставившего перед собой амбициозную цель – завершить реформу национального масштаба.

Реформа децентрализации началась в 2014 году и изначально не была понятна ни местным властям, ни населению, а центральные органы власти продвигали ее уверенно, но не слишком активно. Как и любой процесс изменений в нашей стране, децентрализация столкнулась с рядом вопросов и непонимания. При этом изначально реформу поддерживали европейские партнеры. Во многих европейских странах децентрализация дала возможности для формирование более ответственной и эффективной системы управления. А ключевой идеей этой реформы и в Украине, и в Европе являетсяпередача полномочий и финансов от государственной власти как можно ближе к людям - органам местного самоуправления. Идея хорошая и, как признают многие украинские и зарубежные эксперты, для Украины. Именно поэтому министр Алексей Чернышов и другие функционеры Министерства развития общин и территорий так часто рассказывают о достижениях децентрализации и анонсируют следующие шаги.

Летом 2020 года правительство утвердило новое административно-территориальное устройство базового уровня, после чего очередные местные выборы осенью 2020 года прошли на новой территориальной основе. Сейчас, для продолжения реформы, ожидается принятие ряда важных законов и, что самое главное, внесение изменений в Конституцию Украины. Алексей Чернышов неоднократно подчеркивал необходимость таких изменений в нормативно-правовую базу для завершения реформы.

Кроме того, планируется укрепить сотрудничество между Украиной и ЕС в сферах цифровизации, изменения климата, гендерной политики и внедрении инициативы «Европейский зеленый курс», к которой активно приобщается и Минрегион во главе с Алексеем Чернышовым. В частности, по направлению повышения энергоэффективности зданий, развития эффективного тепло- и водоснабжения, внедрение ресурсоэффективного строительства, управления бытовыми отходами и трансформации угольных регионов.