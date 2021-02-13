Сразу по прибытии в Украину вакцина против COVID-19 попадет на склады, обеспечивающие ее надлежащее хранение. Потом препараты начнут поставлять в регионы, где уже сформированы 600 мобильных групп для проведения вакцинации.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Вакцина приезжает сюда, после чего в зависимости от того, какая это вакцина – Pfizer или AstraZeneca – она едет на разные склады. Есть отдельный склад для Pfizer, потому что там свои условия хранения, или (препарат – прим.) едет на другой склад, где хранятся другие вакцины в других условиях, – сказал Тимошенко.

Далее, по его словам, вакцины будут развозить по регионам.

Что касается вакцины Pfizer, то по регионам будут развозить 5-дневное количество доз, поскольку именно такой срок этот препарат может сохраняться при температуре выше, чем -80 градусов.

По словам Тимошенко, в регионах уже сформированы 600 мобильных групп (в основном на базе семейных врачей), которые будут заниматься вакцинацией. Эти группы будут делать прививки тем категориям граждан, которые включены в первый этап плана вакцинации.

Он отметил, что кураторами процесса вакцинации в регионах будут главы департаментов здравоохранения каждой ОГА.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. По словам министра, по состоянию на сегодня уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.