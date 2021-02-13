13 февраля военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.

Об этом пишет Reuters.

Приказ поступил на восьмой день общенациональных демонстраций против захвата власти 1 февраля военной элитой, которая отправила под арест президента Аунг Сан Су Чжи.

Людей обязали сообщать в полицию, если они заметят кого-либо из названных семи людей. Если кто-то решит укрыть их, то за этим последует наказание, говорится в информационном заявлении армии.

В нем говорилось, что дела были возбуждены в соответствии с разделом 505 (b) Уголовного кодекса, он предусматривает наказание до двух лет за комментарии, которые могут вызвать тревогу или «угрожать безопасности».

58-летний Мин Ко Наинг, который большую часть времени находился в заключении в период с 1988 по 2012 год, был одним из самых видных деятелей в движении гражданского неповиновения, почти ежедневно отправляя сообщения поддержки мирным протестующим.

В пятницу он предостерег от волны ночных арестов и призвал общины организоваться, чтобы предотвратить их.

— Старейшины и молодежь должны сотрудничать и поддерживать связь, - сказал Мин Ко Наинг в видеообращении.

Управление ООН по правам человека сообщило 12 февраля, что более 350 человек были арестованы в Мьянме после переворота, совершенного главнокомандующим армии генералом Мин Аунг Хлаингом.

Народное возмущение в Мьянме подогревается видеороликами, на которых показаны жестокие аресты критиков правительства, в том числе врача, который был членом движения гражданского неповиновения. Некоторые аресты были произведены в темное время суток.

«Члены семьи не знают обвинений, местонахождения или состояния своих близких. Это не единичные инциденты, и ночные рейды направлены против несогласных», - говорится в заявлении родственников похищенных.

Напомним, в Мьянме, где неделю назад военные захватили власть и отменили результаты выборов, прошли масштабные протесты. Десятки тысяч человек в понедельник саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.