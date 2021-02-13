13 февраля военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.
Об этом пишет Reuters.
Приказ поступил на восьмой день общенациональных демонстраций против захвата власти 1 февраля военной элитой, которая отправила под арест президента Аунг Сан Су Чжи.
Людей обязали сообщать в полицию, если они заметят кого-либо из названных семи людей. Если кто-то решит укрыть их, то за этим последует наказание, говорится в информационном заявлении армии.
В нем говорилось, что дела были возбуждены в соответствии с разделом 505 (b) Уголовного кодекса, он предусматривает наказание до двух лет за комментарии, которые могут вызвать тревогу или «угрожать безопасности».
58-летний Мин Ко Наинг, который большую часть времени находился в заключении в период с 1988 по 2012 год, был одним из самых видных деятелей в движении гражданского неповиновения, почти ежедневно отправляя сообщения поддержки мирным протестующим.
В пятницу он предостерег от волны ночных арестов и призвал общины организоваться, чтобы предотвратить их.
— Старейшины и молодежь должны сотрудничать и поддерживать связь, - сказал Мин Ко Наинг в видеообращении.
Управление ООН по правам человека сообщило 12 февраля, что более 350 человек были арестованы в Мьянме после переворота, совершенного главнокомандующим армии генералом Мин Аунг Хлаингом.
Народное возмущение в Мьянме подогревается видеороликами, на которых показаны жестокие аресты критиков правительства, в том числе врача, который был членом движения гражданского неповиновения. Некоторые аресты были произведены в темное время суток.
«Члены семьи не знают обвинений, местонахождения или состояния своих близких. Это не единичные инциденты, и ночные рейды направлены против несогласных», - говорится в заявлении родственников похищенных.
Напомним, в Мьянме, где неделю назад военные захватили власть и отменили результаты выборов, прошли масштабные протесты. Десятки тысяч человек в понедельник саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.
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13 февраля военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.
Об этом пишет Reuters.
Приказ поступил на восьмой день общенациональных демонстраций против захвата власти 1 февраля военной элитой, которая отправила под арест президента Аунг Сан Су Чжи.
Людей обязали сообщать в полицию, если они заметят кого-либо из названных семи людей. Если кто-то решит укрыть их, то за этим последует наказание, говорится в информационном заявлении армии.
В нем говорилось, что дела были возбуждены в соответствии с разделом 505 (b) Уголовного кодекса, он предусматривает наказание до двух лет за комментарии, которые могут вызвать тревогу или «угрожать безопасности».
58-летний Мин Ко Наинг, который большую часть времени находился в заключении в период с 1988 по 2012 год, был одним из самых видных деятелей в движении гражданского неповиновения, почти ежедневно отправляя сообщения поддержки мирным протестующим.
В пятницу он предостерег от волны ночных арестов и призвал общины организоваться, чтобы предотвратить их.
— Старейшины и молодежь должны сотрудничать и поддерживать связь, - сказал Мин Ко Наинг в видеообращении.
Управление ООН по правам человека сообщило 12 февраля, что более 350 человек были арестованы в Мьянме после переворота, совершенного главнокомандующим армии генералом Мин Аунг Хлаингом.
Народное возмущение в Мьянме подогревается видеороликами, на которых показаны жестокие аресты критиков правительства, в том числе врача, который был членом движения гражданского неповиновения. Некоторые аресты были произведены в темное время суток.
«Члены семьи не знают обвинений, местонахождения или состояния своих близких. Это не единичные инциденты, и ночные рейды направлены против несогласных», - говорится в заявлении родственников похищенных.
Напомним, в Мьянме, где неделю назад военные захватили власть и отменили результаты выборов, прошли масштабные протесты. Десятки тысяч человек в понедельник саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий