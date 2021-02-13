Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прибыли с официальным и светским визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Визит растянется на два дня: 14 и 15 февраля, в ходе которых две стороны подпишут договора о взаимовыгодном сотрудничестве.