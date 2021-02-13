Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская прибыли с официальным и светским визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщает
Офис Президента в Facebook.
Визит растянется на два дня: 14 и 15 февраля, в ходе которых две стороны подпишут договора о взаимовыгодном сотрудничестве.
«Президент и первая леди Украины прибыли в Объединенные Арабские Эмираты, где они будут с официальным визитом 14-15 февраля. Эти два дня будут насыщенными важными встречами, что приведет к углублению сотрудничества между двумя странами и подписанию ряда документов», - указывается в сообщении.
Напомним, президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде решить первоочередные проблему в судебной системе Украины: на очереди уменьшение влияния Окружного административного суда Киева на политические решения в стране.