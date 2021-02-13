Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде решить первоочередные проблему в судебной системе Украины: на очереди уменьшение влияния Окружного административного суда Киева на политические решения в стране.

Соответствующее обращение появилось на сайте президента.

В сообщении отмечается, что на следующей неделе депутаты будут рассматривать целесообразность законопроектов о национальной судебной системе, инициированные Владимиром Зеленским.

«В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному суду как суду первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда. Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК»‎, - говорится в сообщении.

Окружной административный суд Киева известен решениями, которые отменяли законы, принятые законодательной властью. К примеру, именно ОАСК признал новую редакцию украинского правописания, принятую в 2019 году, неправомерной. Также ОАСК постановил признать переименование проспекта в честь Степана Бандеры незаконным и вернуть ему старое название до 2016 года – «Московский» проспект.

Напомним, Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Решение принято 11 февраля.

Харьковский адвокат Дмитрий Ильченко также сообщал, что Окружной административный суд города Киева отменил последнюю редакцию украинского правописания, имплементированную в 2019 году.

В Окружном административном суде Киева заявляют, что его председатель Павел Вовк, объявленный в розыск, находится на самоизоляции в связи с заболеванием COVID-19.