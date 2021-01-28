Харьковский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил последнюю редакцию украинского правописания, имплементированную в 2019 году.

Об этом Дмитрий Ильченко написал в своем Facebook.

Активист указал, что его иск был мотивирован желанием защитить украинский язык от «искажения в пользу региональных диалектов». Решение вступит в силу после обжалования, если на него подадут апелляцию.

— Только что Окружной административный суд Киева удовлетворил наш иск и отменил постановления Кабмина о так называемой новой орфографии. Правительство не имеет права менять правописание, потому это не в его компетенции, - написал харьковский юрист.

Напомним, 3 июля 2019 года вступил в силу финальный текст новой редакции украинского правописания.