Харьковский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил последнюю редакцию украинского правописания, имплементированную в 2019 году.
Об этом Дмитрий Ильченко написал в своем Facebook.
Активист указал, что его иск был мотивирован желанием защитить украинский язык от «искажения в пользу региональных диалектов». Решение вступит в силу после обжалования, если на него подадут апелляцию.
— Только что Окружной административный суд Киева удовлетворил наш иск и отменил постановления Кабмина о так называемой новой орфографии. Правительство не имеет права менять правописание, потому это не в его компетенции, - написал харьковский юрист.
Напомним, 3 июля 2019 года вступил в силу финальный текст новой редакции украинского правописания.
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Харьковский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд города Киева отменил последнюю редакцию украинского правописания, имплементированную в 2019 году.
Об этом Дмитрий Ильченко написал в своем Facebook.
Активист указал, что его иск был мотивирован желанием защитить украинский язык от «искажения в пользу региональных диалектов». Решение вступит в силу после обжалования, если на него подадут апелляцию.
— Только что Окружной административный суд Киева удовлетворил наш иск и отменил постановления Кабмина о так называемой новой орфографии. Правительство не имеет права менять правописание, потому это не в его компетенции, - написал харьковский юрист.
Напомним, 3 июля 2019 года вступил в силу финальный текст новой редакции украинского правописания.