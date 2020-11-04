В Окружном административном суде Киева заявляют, что его председатель Павел Вовк находится на самоизоляции в связи с заболеванием COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

— В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк со 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19. Обязанности председателя суда выполняет его заместитель Владимир Келеберда, — говорится в сообщении.

В связи с этим, указывают в ОАСК, информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности.

— Еще раз акцентируем на необходимости сотрудников НАБУ соблюдать действующее законодательство и не прибегать к очередным пиар-акциям, рассчитывая на распространение манипулятивной информации в СМИ, —добавили в Окружном административном суде.

Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск голову ОАСК Павла Вовка, подозреваемого в злоупотреблении влиянием, создании преступной организации, целью которой был захват власти и принятие заказных решений.