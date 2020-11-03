Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Он игнорировал повестки и не являлся на допросы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Павел Вовк подозревается в совершении преступлений по ч. 1 статьи 109 (действия с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата власти, а также сговор о совершении таких действий), ч.1 статьи 255 (создание преступной организации), ч.3 статьи 27 (организатор уголовного правонарушения, организатор группировки), ч.2 статьи 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения госслужащим), ч.2 статьи 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля с использованием служебного положения) Уголовного Кодекса Украины.

Отмечается, что Павел Вовк систематически игнорировал повестки от следствия, не являлся на допросы и прочие процессуальные действия.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Летом НАБУ уже объявляло в розыск пятерых судей Окружного административного суда Киева, в том числе и Павла Вовка.

Также журналисты «Слідство.Інфо» сообщили, что председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк мог просить окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь сохранить ему должность.