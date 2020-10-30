Скандальный председатель Окружного административного суда Павел Вовк мог просить окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь сохранить ему должность.

Об этом идет речь в фильме «Совещательная комната» журналистов «Слідство.Інфо».

Журналисты прослушали аудио разговоры, записанные в кабинете Вовка. Из них следует, что председатель суда систематически общался с экс-заместителем Арсена Авакова Сергеем Чеботарем. Последнего называют близким к министру внутренних дел. Кроме того, бывший заместитель и его сын были подозреваемыми по делу «рюкзаков Авакова».

«Слідство.Інфо» отмечает, что весной 2019 судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии судей. В обязанности последней входит рекомендовать судей на увольнение из-за недобропорядочности и непрофессионализма. В состав ВККС входят, в частности, делегированные представители Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

В тайных «пленках Вовка» говорится, что тот пригласил к себе Сергея Чеботаря, чтобы повлиять на Людмилу Денисову. Последняя якобы должна была делегировать «нужных» людей в квалификационную комиссию. Отмечается, что Уполномоченная не скрывает своего знакомства с Аваковым и называет его «своим другом».

— Сергей Иванович, на минутку. Нашли мы механизм, как «выбить» второго человека, дал девочкам справку, дал алгоритм. Там жалобу, проект жалобы, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все, — говорится в записях.

Журналисты посчитали, что фигурант скандальных пленок не менее пяти раз общался с Чеботарем касательно изменения состава ВККС. Кроме того, он разговаривал с кандидатами, назначения которых хотел.

— Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на *уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию, – сказал Павел Вовк.

По мнению «Слідства.Інфо», речь может идти именно о Чеботаре и Авакове.

На пленках также председатель Окружного админсуда вспоминал, что лично ездил в гости к министру внутренних дел.

— Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл*дь, мы общались, — рассказывал он коллегам.

В то же время Чеботарь ответил журналистам, что «далек от этих вопросов». Министр внутренних дел отказался комментировать возможные связи с Павлом Вовком.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева. Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции.