Скандальный председатель Окружного административного суда Павел Вовк мог просить окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь сохранить ему должность.
Об этом идет речь в фильме «Совещательная комната» журналистов «Слідство.Інфо».
Журналисты прослушали аудио разговоры, записанные в кабинете Вовка. Из них следует, что председатель суда систематически общался с экс-заместителем Арсена Авакова Сергеем Чеботарем. Последнего называют близким к министру внутренних дел. Кроме того, бывший заместитель и его сын были подозреваемыми по делу «рюкзаков Авакова».
«Слідство.Інфо» отмечает, что весной 2019 судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии судей. В обязанности последней входит рекомендовать судей на увольнение из-за недобропорядочности и непрофессионализма. В состав ВККС входят, в частности, делегированные представители Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
В тайных «пленках Вовка» говорится, что тот пригласил к себе Сергея Чеботаря, чтобы повлиять на Людмилу Денисову. Последняя якобы должна была делегировать «нужных» людей в квалификационную комиссию. Отмечается, что Уполномоченная не скрывает своего знакомства с Аваковым и называет его «своим другом».
— Сергей Иванович, на минутку. Нашли мы механизм, как «выбить» второго человека, дал девочкам справку, дал алгоритм. Там жалобу, проект жалобы, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все, — говорится в записях.
Журналисты посчитали, что фигурант скандальных пленок не менее пяти раз общался с Чеботарем касательно изменения состава ВККС. Кроме того, он разговаривал с кандидатами, назначения которых хотел.
— Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на *уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию, – сказал Павел Вовк.
По мнению «Слідства.Інфо», речь может идти именно о Чеботаре и Авакове.
На пленках также председатель Окружного админсуда вспоминал, что лично ездил в гости к министру внутренних дел.
— Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл*дь, мы общались, — рассказывал он коллегам.
В то же время Чеботарь ответил журналистам, что «далек от этих вопросов». Министр внутренних дел отказался комментировать возможные связи с Павлом Вовком.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева. Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Скандальный председатель Окружного административного суда Павел Вовк мог просить окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь сохранить ему должность.
Об этом идет речь в фильме «Совещательная комната» журналистов «Слідство.Інфо».
Журналисты прослушали аудио разговоры, записанные в кабинете Вовка. Из них следует, что председатель суда систематически общался с экс-заместителем Арсена Авакова Сергеем Чеботарем. Последнего называют близким к министру внутренних дел. Кроме того, бывший заместитель и его сын были подозреваемыми по делу «рюкзаков Авакова».
«Слідство.Інфо» отмечает, что весной 2019 судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию в Высшей квалификационной комиссии судей. В обязанности последней входит рекомендовать судей на увольнение из-за недобропорядочности и непрофессионализма. В состав ВККС входят, в частности, делегированные представители Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.
В тайных «пленках Вовка» говорится, что тот пригласил к себе Сергея Чеботаря, чтобы повлиять на Людмилу Денисову. Последняя якобы должна была делегировать «нужных» людей в квалификационную комиссию. Отмечается, что Уполномоченная не скрывает своего знакомства с Аваковым и называет его «своим другом».
— Сергей Иванович, на минутку. Нашли мы механизм, как «выбить» второго человека, дал девочкам справку, дал алгоритм. Там жалобу, проект жалобы, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Так, все. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все, — говорится в записях.
Журналисты посчитали, что фигурант скандальных пленок не менее пяти раз общался с Чеботарем касательно изменения состава ВККС. Кроме того, он разговаривал с кандидатами, назначения которых хотел.
— Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на *уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию, – сказал Павел Вовк.
По мнению «Слідства.Інфо», речь может идти именно о Чеботаре и Авакове.
На пленках также председатель Окружного админсуда вспоминал, что лично ездил в гости к министру внутренних дел.
— Аваков на следующий день едет снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл*дь, мы общались, — рассказывал он коллегам.
В то же время Чеботарь ответил журналистам, что «далек от этих вопросов». Министр внутренних дел отказался комментировать возможные связи с Павлом Вовком.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева. Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции.