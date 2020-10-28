Президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева. Такое решение было принято по результатам рассмотрения петиции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На днях петиция с просьбой к президенту подать в Верховную раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимое количество в 25 тысяч голосов.

— Автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством "глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений, — говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне.

— Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Высший совет правосудия является важным государственным элементом и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с ОАСК.

— Президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Окружной административный суд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.