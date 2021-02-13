Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что участники Минского процесса, которые подписывали одноименные соглашения, делали это с пониманием того, что они невозможны к выполнению.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина», отвечая на вопрос журналиста, о том, выполнимы ли Минские соглашения, сообщают «Українські Новини».

— Если говорить честно, то в той редакции, в которой они существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и буквальным пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина сделает все, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях были выполнены с нашей стороны, — сказал глава Офиса Президента.

Ермак подчеркнул, что Минский формат является единственным существующим для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе и Украина является приверженцем этих соглашений.

Но при этом, по мнению чиновника, соглашения требуют корректировки, поскольку со времени их подписания уже прошло более 6 лет.

— Поэтому, по духу, по принципу, эти соглашения есть, они являются единственными и мы идем по этому пути. Но, безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана, нужно вносить корректировки, — отметил Андрей Ермак.

Он отметил, переговоры идут очень тяжело, медленно, но прогресс есть и Украине удалось усилить поддержку своей позиции со стороны партнеров — Германии и Франции.