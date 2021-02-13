Сенат проголосовал за отправдание экс-президента США Дональда Трампа по второму делу от импичменте. 57 сенаторов проголосовало за импичмент, 7 из Республиканской партии. По процедуре для признания виновным требовалось большинство в две трети голосов – не хватило десятка.

Об этом сообщает СNN.

Сразу после голосования Сената Дональд Трамп прокомментировал свое оправдание по делу, которое грозило импичментом.

— Это печальный комментарий к нашему времени, когда одной политической партии в Америке предоставляется беспрепятственный пропуск, чтобы очернить верховенство закона, порочить правоохранительные органы, подбадривать толпу, оправдывать мятежников и превращать правосудие в инструмент политической мести и преследовать, заносить в черный список, отменять и исключать всех людей и точки зрения, с которыми они не согласны. Я всегда был и всегда буду борцом за непоколебимое верховенство закона, героев из правоохранительных органов и за право американцев на мирные и честные дебаты без злобы и без ненависти, - сообщил Дональд Трамп.

В заявлении бывший президент также поблагодарил свою команду юристов и «всех сенаторов и членов Конгресса Соединенных Штатов, которые гордо стояли за Конституцию, которую мы все уважаем, и за священные правовые принципы, лежащие в основе нашей страны».

Сенатор от Республиканской партии Билл Кэссэди из Луизианы рассказал, что проголосовал за отстранение Трампа от грядущих выборов 2024, «потому что он виновен».

— Наша Конституция и наша страна важнее любого человека. Я проголосовал за осуждение президента Трампа, потому что он виновен, - сказал Билл Кэссиди в заявлении, опубликованном после его голосования.

Ранее НикВести сообщали, что 9 февраля, американский Сенат начал процесс по делу об объявлении импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Сегодня сенаторы должны определиться относительно конституционности дела.