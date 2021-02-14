Встреча лидеров «большой семерки» станет первой с апреля прошлого года и станет первым крупным многосторонним мепрориятием, на котором будет присутствовать Джо Байден в качестве президента США.

Об этом пишет Reuters.

«Борис Джонсон призовет G7 работать над глобальным подходом к пандемии, таким как разработка системы раннего предупреждения, которая положит конец «националистической и вызывающей разногласия политике, которая омрачила первоначальный ответ на коронавирус», - заявили в его офисе.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что политика «сначала я» в отношении вакцин, проводимая развитыми странами, может поставить под угрозу беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, а также создать ситуацию, в которой вирус может продолжать распространяться и мутировать.

— Квантовые скачки в науке дали нам вакцины, которые нам нужны, чтобы навсегда положить конец этой пандемии. Теперь правительства стран мира несут ответственность за совместную работу, чтобы максимально эффективно использовать эти вакцины, - заявил Борис Джонсон.

В июне Борис Джонсон должен провести первый за почти два года физический саммит лидеров G7 в приморской деревне в Корнуолле, на юго-западе Англии, на котором основное внимание будет уделено восстановлению после пандемии и изменения климата, что является главным приоритетом для Великобритании перед конференцией COP26, которую она должна провести в ноябре.

Напомним, предварительные данные исследований ученых свидетельствуют о том, что британский штамм коронавируса приводит к большему количеству смертей, чем обычный, заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.