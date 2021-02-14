Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при «враждебных действиях против РФ».
Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, передает РБК-Украина.
Владимир Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы «враждебных действий» будут реагировать.
— Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - прим.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы, - сказал Владимир Путин.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при «враждебных действиях против РФ».
Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, передает РБК-Украина.
Владимир Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы «враждебных действий» будут реагировать.
— Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - прим.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы, - сказал Владимир Путин.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий