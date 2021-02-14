Президент Российской Федирации Владимир Путин допустил возможность отключения в своей стране зарубежных интернет-сервисов. Такое, по его словам, возможно при «враждебных действиях против РФ».

Об этом он заявил во время общения с журналистами в субботу, передает РБК-Украина.

Владимир Путин отметил, что в Кремле не хотят проблем для пользователей, однако в случаях угрозы «враждебных действий» будут реагировать. — Когда уже враждебные действия будут осуществлятся, я этого (отключения интернет-сервисов, - прим.) не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы, - сказал Владимир Путин.