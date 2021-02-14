В течение суток 13 февраля российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных, используя подствольные гранатометы.

Об этом говориться в сообщении штаба ООС.

В частности, возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителем ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было.

С начала текущих суток, 14 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что украинский военный погиб на Донбассе 21 января в результате обстрела позиций ВСУ из снайперского оружия.