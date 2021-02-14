В течение суток 13 февраля российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных, используя подствольные гранатометы.
Об этом говориться в сообщении штаба ООС.
В частности, возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителем ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было.
С начала текущих суток, 14 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что украинский военный погиб на Донбассе 21 января в результате обстрела позиций ВСУ из снайперского оружия.
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В течение суток 13 февраля российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных, используя подствольные гранатометы.
Об этом говориться в сообщении штаба ООС.
В частности, возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителем ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было.
С начала текущих суток, 14 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, что украинский военный погиб на Донбассе 21 января в результате обстрела позиций ВСУ из снайперского оружия.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий