На параде к 30-летию Независимости Украины продемонстрируют новейшие разработки военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

— Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО «Вільха», «Нептун», ОТРК «Гром» и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА «Байрактар», - говорится в сообщении.

Всего к участию в параде привлекут 27 парадных расчетов, численностью более 4 тыс. человек. Из них 19 парадных расчетов будут составлять Вооруженные силы Украины, 8 «коробок» — от других составляющих сектора безопасности и обороны.

Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом. Также к нынешнему параду предлагают привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов.

На Михайловской площади Киева развернут выставку военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия Военно-морских сил пройдут в городе Одесса, куда приглашены представители флотов государств-партнеров, а в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На парад этого года планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО и верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности.

Подразделения ВСУ, которые привлекут к участию в параде войск к тридцатилетию Независимости Украины, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины», согласно которому Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мер по празднованию годовщины независимости с учетом карантинных ограничений.