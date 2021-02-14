В Николаеве проведут форум для аграриев региона, на котором обсудят привлечение средств, участие в лизинговых программах и вопросы безопасности.

Об этом глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал в интервью изданию «Укринформ».

По его словам, одним из приоритетных задач в развитии агропромышленного комплекса в Николаевской области является орошение полей.

— Прежде всего, орошение. Для нашей засушливой местности это приоритетное направление, особенно, учитывая глобальные климатические изменения. Сейчас эта проблема стоит в разрезе продовольственной безопасности государства. Поэтому мы будем расширять поливные площади, - сказал Виталий Ким.

Кроме этого глава ОГА рассказал, что в Николаеве пройдет форум аграриев, в котором примет участие министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

— Что касается других направлений, то сейчас мы налаживаем коммуникацию с фермерами. В ближайшее время будет проведен большой агрофорум с участием профильного министра Романа Лещенко, мы обсудим самые актуальные проблемы отрасли. Это, в частности, возможность привлечения средств, участие в лизинговых программах, вопросы безопасности и так далее, - рассказал Виталий Ким.

Также о проведении аграрного форума говорил первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов во время презентации своей программы работы на текущий год.

— Одно из направлений развития на 2021 год — это проведение крупного агрофорума, который не проводился на территории Николаевщины, - отметил Георгий Решетилов.

Напомним, что первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Георгий Решетилов, в сферу подчинения которого входят вопросы экологии, рассказал о намерении установить в регионе станции для мониторинга качества воздуха.