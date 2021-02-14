Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.
Это первая вакцина, которую одобрили для использования в Японии, сообщает The Japan Times.
Ожидается, что вакцинация начнется во второй половине февраля и пройдет в несколько этапов.
В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут вакцинированы около 36 млн человек старше 65 лет.
Утверждение вакцин в Японии обычно занимает год или два, но правительство сократило период изучения до менее двух месяцев, отменив требование о проведении крупных клинических испытаний третьей фазы в Японии.
Напомним, сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Также часть стран используют российскую вакцину Спутник V, а также китайские Sinovac и Sinopharm.
Ранее Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории страны.
Это первая вакцина, которую одобрили для использования в Японии, сообщает The Japan Times.
Ожидается, что вакцинация начнется во второй половине февраля и пройдет в несколько этапов.
В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут вакцинированы около 36 млн человек старше 65 лет.
Утверждение вакцин в Японии обычно занимает год или два, но правительство сократило период изучения до менее двух месяцев, отменив требование о проведении крупных клинических испытаний третьей фазы в Японии.
Напомним, сейчас в мире проходит вакцинация препаратами Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Также часть стран используют российскую вакцину Спутник V, а также китайские Sinovac и Sinopharm.
Ранее Министерство здравоохранения Японии заявило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий