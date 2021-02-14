В пятницу, 12 февраля, самолет, которым пользуется депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.
Журналист опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и фото самого воздушного судна.
По данным Михаила Ткача, самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, что днем позже в Эмираты прилетел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Визит является официальным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
В пятницу, 12 февраля, самолет, которым пользуется депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.
Журналист опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и фото самого воздушного судна.
По данным Михаила Ткача, самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, что днем позже в Эмираты прилетел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Визит является официальным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий