В пятницу, 12 февраля, самолет, которым пользуется депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

Журналист опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и фото самого воздушного судна.

По данным Михаила Ткача, самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что днем позже в Эмираты прилетел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Визит является официальным.