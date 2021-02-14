На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве, трое защитников Украины погибли.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Север на своей странице в Facebook.
— При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил, - отмечают в штабе.
Известно, что подрыв произошел у населенного пункта Новолуганское. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются.
Напомним, 6 февраля на Донбассе в результате взрыва погибли двое украинских военнослужащих.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве, трое защитников Украины погибли.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Север на своей странице в Facebook.
— При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил, - отмечают в штабе.
Известно, что подрыв произошел у населенного пункта Новолуганское. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются.
Напомним, 6 февраля на Донбассе в результате взрыва погибли двое украинских военнослужащих.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий