На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве, трое защитников Украины погибли.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Север на своей странице в Facebook.

— При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил, - отмечают в штабе.

Известно, что подрыв произошел у населенного пункта Новолуганское. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются.

Напомним, 6 февраля на Донбассе в результате взрыва погибли двое украинских военнослужащих.