Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину — подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой.
Эту информацию подтвердили в прокуратуре Киевской области, передает hromadske.
Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности, Андрею Кравченко. Последнего подозревают как минимум в трех убийствах, как и самого Игоря Редькина.
Напомним, в январе 2020 года Святошинский районный суд Киева арестовал Игоря Редькина на 60 дней. Позже, в феврале 2020 года, апелляционный суд Киева оставил Андрея Кравченко под стражей, он был задержан по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году.
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Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину — подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой.
Эту информацию подтвердили в прокуратуре Киевской области, передает hromadske.
Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности, Андрею Кравченко. Последнего подозревают как минимум в трех убийствах, как и самого Игоря Редькина.
Напомним, в январе 2020 года Святошинский районный суд Киева арестовал Игоря Редькина на 60 дней. Позже, в феврале 2020 года, апелляционный суд Киева оставил Андрея Кравченко под стражей, он был задержан по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий