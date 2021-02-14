Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину — подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой.

Эту информацию подтвердили в прокуратуре Киевской области, передает hromadske.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности, Андрею Кравченко. Последнего подозревают как минимум в трех убийствах, как и самого Игоря Редькина.

Напомним, в январе 2020 года Святошинский районный суд Киева арестовал Игоря Редькина на 60 дней. Позже, в феврале 2020 года, апелляционный суд Киева оставил Андрея Кравченко под стражей, он был задержан по подозрению в убийстве бизнесмена в 2014 году.