Президент Владимир Зеленский в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с представителями бизнеса, которые имеют общие проекты с ОАЭ в области энергетики, образования, новейших технологий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что имел теплую и продуктивную встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заеда Аль Нахайяном. Оба государства изучают возможности для расширения и укрепления контактов.

— Сейчас время больших надежд и большой перезагрузки отношений между нашими странами, - подчеркнул Президент.

Он отметил, что в планах властей «построить сильную Украину», для этого государство и бизнес должны сотрудничать и поддерживать друг друга.

— Мы будем защищать украинский бизнес, для нас это очень важно. Но и украинскому бизнесу надо тоже поддерживать и защищать свое государство. Только вместе можно сделать что-то современное, вроде этого городка передовых технологий, - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что 12 февраля самолет, которым пользуется депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский.