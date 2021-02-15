В американском штате Орегон обнаружили четыре случая заболевания коронавирусной болезни после введения двух доз вакцины Pfizer/BioNTech. Медицинское руководство штата уверяет, что это не означает неэффективность препарата.

Об пишет hromadske.

О четырех случаях, когда после вакцинации у людей обнаруживали коронавирус, сообщил эпидемиолог штата Орегон Дин Сайдлинґер в пятницу, 12 февраля. По его словам, COVID-19 у людей обнаружили через минимум две недели после введения второй дозы вакцины.

При этом Сайдлинґер подчеркнул, что во всех четырех людей болезнь протекает в легкой форме или даже бессимптомно: «Это вполне ожидаемо для вакцины, которая обладает феноменальной, но все же 95% -ную эффективность. Это означает, что 5% все же могут инфицироваться».

По данным Управления по вопросам здравоохранения Орегон, всего две дозы вакцины получили 160 тысяч жителей штата. Таким образом, процент людей, заболевших COVID-19 после полной вакцинации, составляет 0,000025%.

Всего же в США, по данным аналитического портала Our World in Data, ввели более 50 млн доз вакцины от коронавируса (сколько именно человек получили две дозы, не уточняется). В стране утверждены к использованию два препарата: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что в Норвегии зарегистрировали 29 смертей среди людей старше 75 лет, которым ранее сделали первую вакцину против коронавируса. Власти расследуют указанные случаи смерти.