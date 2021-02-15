Президент США Джо Байден призвал ужесточить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия в стране. Свое заявление он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе в городе Паркленд, где погибли 17 человек.

Об этом передает Hromadske. Байден, среди прочего, призвал полностью запретить штурмовое оружие, а также усилить проверки продажи оружия и лишить всех производителей оружия иммунитета от ответственности, если с помощью их товаров совершаются преступления. — Во имя всех, кого мы потеряли и кто их оплакивает в этой жизни, мы обязаны изменить ситуацию. Время действовать — прямо сейчас, — говорится в заявлении президента США. В свою очередь спикер Палаты представителей (нижней палаты американского парламента) демократка Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли. — Теперь, работая с контролируемым Демократической партией Сенатом и администрацией Байдена-Харрис, мы примем этот и другие важные законопроекты и достигнем прогресса, который требуют и в котором нуждаются в Паркленде и всей Америке, — заявила Пелоси.

14 февраля 2018 года в школе в городе Паркленд штата Флорида произошла перестрелка, которая переросла в массовое убийство. Погибли 17 человек — это самое большое количество погибших в школьной стрельбе в истории США (в трагедии в Колумбайне 1999 года погибли 15 человек). Нападающим оказался 19-летний Николас Круз, ранее учился в этой школе и был исключен за неадекватное поведение. Он смог легально приобрести винтовку AR-15, несмотря на то что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Стрельба в Паркленде стала толчком к пересмотру и усилению ответственности за владение оружием. Ученики, выжившие во время катастрофы, основали инициативную группу, которая лоббирует законодательные изменения в сфере защиты оружия.