Об этом передает Hromadske.
Байден, среди прочего, призвал полностью запретить штурмовое оружие, а также усилить проверки продажи оружия и лишить всех производителей оружия иммунитета от ответственности, если с помощью их товаров совершаются преступления.
— Во имя всех, кого мы потеряли и кто их оплакивает в этой жизни, мы обязаны изменить ситуацию. Время действовать — прямо сейчас, — говорится в заявлении президента США.
В свою очередь спикер Палаты представителей (нижней палаты американского парламента) демократка Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.
— Теперь, работая с контролируемым Демократической партией Сенатом и администрацией Байдена-Харрис, мы примем этот и другие важные законопроекты и достигнем прогресса, который требуют и в котором нуждаются в Паркленде и всей Америке, — заявила Пелоси.
14 февраля 2018 года в школе в городе Паркленд штата Флорида произошла перестрелка, которая переросла в массовое убийство. Погибли 17 человек — это самое большое количество погибших в школьной стрельбе в истории США (в трагедии в Колумбайне 1999 года погибли 15 человек).
Нападающим оказался 19-летний Николас Круз, ранее учился в этой школе и был исключен за неадекватное поведение. Он смог легально приобрести винтовку AR-15, несмотря на то что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.
Стрельба в Паркленде стала толчком к пересмотру и усилению ответственности за владение оружием. Ученики, выжившие во время катастрофы, основали инициативную группу, которая лоббирует законодательные изменения в сфере защиты оружия.
В США право на владение оружием защищено второй поправкой к Конституции, принятой еще в 1791 году. Закрепленное в ней право активно отстаивает Республиканская партия, а также Национальная ассоциация стрелкового оружия (NRA), которая насчитывает почти пять миллионов членов и является одним из крупнейших доноров республиканцев.
В середине 1990-х NRA добилась того, что правительственному Центру контроля и профилактики заболеваний США фактически перекрыли финансирование для изучения проблем, связанных с огнестрельным оружием. А из-за лоббистов NRA Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), так и не смогло создать электронную базу владельцев оружия — вся информация о них по-прежнему хранится на бумаге.
В январе 2021 года NRA объявила о банкротстве на фоне расследования прокуратурой Нью-Йорка нарушения законодательства штата о деятельности неприбыльных организаций. Прокуроры считают, что банкротством NRA хочет избежать налогообложения и перерегистрироваться в другой штат, где налоговое законодательство является более либеральным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Об этом передает Hromadske.
Байден, среди прочего, призвал полностью запретить штурмовое оружие, а также усилить проверки продажи оружия и лишить всех производителей оружия иммунитета от ответственности, если с помощью их товаров совершаются преступления.
— Во имя всех, кого мы потеряли и кто их оплакивает в этой жизни, мы обязаны изменить ситуацию. Время действовать — прямо сейчас, — говорится в заявлении президента США.
В свою очередь спикер Палаты представителей (нижней палаты американского парламента) демократка Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.
— Теперь, работая с контролируемым Демократической партией Сенатом и администрацией Байдена-Харрис, мы примем этот и другие важные законопроекты и достигнем прогресса, который требуют и в котором нуждаются в Паркленде и всей Америке, — заявила Пелоси.
14 февраля 2018 года в школе в городе Паркленд штата Флорида произошла перестрелка, которая переросла в массовое убийство. Погибли 17 человек — это самое большое количество погибших в школьной стрельбе в истории США (в трагедии в Колумбайне 1999 года погибли 15 человек).
Нападающим оказался 19-летний Николас Круз, ранее учился в этой школе и был исключен за неадекватное поведение. Он смог легально приобрести винтовку AR-15, несмотря на то что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.
Стрельба в Паркленде стала толчком к пересмотру и усилению ответственности за владение оружием. Ученики, выжившие во время катастрофы, основали инициативную группу, которая лоббирует законодательные изменения в сфере защиты оружия.
В США право на владение оружием защищено второй поправкой к Конституции, принятой еще в 1791 году. Закрепленное в ней право активно отстаивает Республиканская партия, а также Национальная ассоциация стрелкового оружия (NRA), которая насчитывает почти пять миллионов членов и является одним из крупнейших доноров республиканцев.
В середине 1990-х NRA добилась того, что правительственному Центру контроля и профилактики заболеваний США фактически перекрыли финансирование для изучения проблем, связанных с огнестрельным оружием. А из-за лоббистов NRA Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), так и не смогло создать электронную базу владельцев оружия — вся информация о них по-прежнему хранится на бумаге.
В январе 2021 года NRA объявила о банкротстве на фоне расследования прокуратурой Нью-Йорка нарушения законодательства штата о деятельности неприбыльных организаций. Прокуроры считают, что банкротством NRA хочет избежать налогообложения и перерегистрироваться в другой штат, где налоговое законодательство является более либеральным.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий