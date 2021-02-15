Италия до 5 марта продлила запрет кататься на лыжах для непрофессиональных спортсменов, предыдущий срок действия запрета истекал 14 февраля.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на ANSA, соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Он также пообещал компенсации для операторов горнолыжных курортов.

Представители отрасли и некоторые политики из альпийских районов страны резко раскритиковали решение, назвав его еще одним тяжелым ударом.

До последнего момента надеялись, что курорты смогут принимать посетителей, однако научный комитет предостерег от их открытия, ссылаясь на угрозу распространения новых штаммов коронавируса.

Среди советников Министерства здравоохранения есть мысли и о том, что страна должна в этой ситуации немедленно изменить стратегию борьбы с эпидемией и снова уйти в короткий, но очень жесткий локдаун, при этом усилив отслеживание контактов и вакцинации.

Ранее в Австрии из-за большого наплыва отдыхающих некоторые горнолыжные курорты, которые работают несмотря на эпидемию, ограничивают въезд или вообще останавливают работу.